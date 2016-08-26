預防勞資爭議 勞動部推夥伴計劃

勞動部從103年推動「建構企業內勞資雙贏夥伴關係機制計畫」，來促進勞資雙方於企業內建立日常處理問題的合作模式，預防爭議發生或外部化。

勞動部表示，申請「建構企業內勞資雙贏夥伴關係機制計畫」的行業別有「製造業」、「印刷業」、「醫院」及「電力供應業」等行業，曾參與本計畫的勞資雙方表示，有助於以新思維就職場各類事項進行討論，除可提升彼此信任感，並運用於日後的協商，有效穩定勞雇關係。

此計劃著重於企業自主建構穩定勞資關係機制」及「勞資爭議預防」二項目標，在鼓勵、促進勞資雙方自主解決職場上利益爭執的「意願」及「能力」。

參加此計畫導入訓練或個案輔導的事業單位，除需自行選派管理階層及勞資會議的勞工代表或工會代表參與，並提供會議場地及投影機等相關設備與行政庶務上的協助外，有關講師、講義等相關經費皆由勞動部支付，事業單位無須負擔任何費用。

勞動部說，事業單位內勞資雙方間不應全然仰賴「勞資爭議處理法」所規範的調解、仲裁及裁決等紛爭解決途徑處理勞資爭議，應於勞資爭議未形成前，即建立日常處理問題的合作模式，以預防爭議發生或外部化。

勞動部提醒，計畫名額有限，今年有意願申請的勞資雙方，請儘快提出申請。1050826

(中央社)