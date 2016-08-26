施政百日民調 彭淮南鄭麗君滿意度高

遠見雜誌最新「小英新政府執政百日民調」結果出爐，其中總統蔡英文滿意度44.4％，行政院長林全滿意度39.2％；執政百日內閣滿意度由央行總裁彭淮南奪冠，文化部長鄭麗君居次。

小英新政府30日將滿執政百日，遠見雜誌也針對執政百日做民調，調查結果發現，在總統大選時得到56.1％選票支持的蔡總統，目前滿意度只有44.4％，而民眾對林全的不滿意度，也已經超過了正面評價。

遠見雜誌也針對蔡總統與前總統馬英九在2008年上任百日時滿意度做比對。有44.4％的民眾對蔡總統的表現滿意，但也有36.2％不滿意，相較於馬英九在2008年上任百日時，36.4％滿意度，41％不滿意度，顯示蔡英文的百日民調，仍略勝馬英九。

民調已經進入死亡交叉的則是林全，「遠見雜誌」新政府百日民調中，林全滿意度39.2％，低於不滿意度42.2％，40歲至49歲對林全的評價更不留情，不滿意度過半，達52.5％，高於滿意度30.2％。

另外在閣員整體滿意度方面，最得人心的是央行總裁彭淮南，執政百日滿意度達86.1%，其次是鄭麗君得到71.2％的滿意度，至於拿到第3名的63.7％滿意度是環保署長李應元，由於行政經驗豐富，因此奠下扎實的民意基礎。

這次滿意度最低的閣員則是國防部長馮世寬，民眾不滿意度高達66.1％，足足比26.9％的滿意度，高出39.2個百分點。而交通部長賀陳旦的滿意度也只有31.6％，高達60.4％的人不予肯定。1050826

(中央社)