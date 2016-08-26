總統府：憲法未明文限制大法官再任

總統府今天表示，憲法限制大法官連任，但憲法並未明文限制大法官「再任」，法律上再任與連任是兩個完全不同的概念。

媒體報導，總統蔡英文將提名台大法律系教授許宗力、最高法院法官蔡炯燉為司法院正副院長人選，不過遭外界質疑，許宗力曾任大法官，任期已滿，若再提名他恐有違憲之虞。

總統府發言人黃重諺表示，憲法限制「連任」，因此「任滿後再度提名」或「原任期未滿即離職但於原任期屆滿時再次提名」有違憲之虞，但憲法並未明文限制「再任」，法律上再任與連任是兩個完全不同的概念，如果當初修憲時有意禁止大法官再任，必定會明文規定。

黃重諺說，有人以德國的相關規範來推論台灣大法官不得連再任，事實上德國聯邦憲法法院法的規定為「法官不得連任，亦不得再被選任」，是明文規定不得再任，與本國憲法狀況完全不同。

黃重諺指出，依據當年參與修憲的前國大代表彭錦鵬的說法，當年修憲時的原意就沒有禁止再任。

他說，憲法禁止「連任」的理由是避免產生誘因，讓大法官有討好「現任」執政者、影響審判獨立的問題。但若大法官卸任多年而再獲新任總統提名，則無此疑慮。

黃重諺也表示，有關司法院正副院長及五位大法官的提名，近日人選確定後，就會向各界說明，府方也會舉行正式的記者會向大家介紹提名的人選，並且送出咨文到立法院。1050826

(中央社)