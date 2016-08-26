絕對笑翻! 《影視控》相聲「台味」十足

《影視控》將最夯戲劇的元素融入到相聲裡。(主辦單位提供)

你熱愛追劇嗎?曾經為了甄嬛傳不眠不休的追劇情進度嗎?科技的發達讓這些影迷們追劇變得更容易。看準了這樣的現象，相聲女演員吳佩凌與模仿達人林明，決定將最夯戲劇的元素融入到相聲裡，從經典的台劇《台灣霹靂火》、夯到不行的宮庭劇《甄嬛傳》、甚至是瓊瑤的經典浪漫愛情劇《還珠格格》，全都和相聲藝術合為一體。誇張的、糾結的、肉麻的，短短15到20分鐘裡，《影視控》顛覆了對相聲的傳統印象，也衝撞了觀眾的想象。

「一定要逗人笑，相聲是一種笑的藝術」，實力派女演員吳佩凌在相聲藝術上有著堅持，不論是改編劇本或是在說唱表演橋段，使出渾身解數要讓觀眾笑開懷。吳佩凌表示，在過去沒電視、沒網路的時代，許多人的興趣就是到茶館聽聽相聲，但現在娛樂刺激太多了，大眾對於相聲沒那麼了解，對於相聲的認知就是「傳統」的藝術，因此決定把台灣高收視的電視劇元素，融入到相聲裡，用「戲劇+相聲」的創新組合形式，迸出新火花。

吳佩凌和林明合作的《影視控》，顛覆對相聲的印象。(主辦單位提供)

傳統段子《報菜名》，如果用《甄嬛傳》的戲劇方式呈現是怎麼樣的呢?這夠讓人好奇的!甩手帕、後宮佳麗對話語調，模仿達人林明男學女，把彆扭發揮到極致，討喜又好笑，戲劇元素放到相聲裡面，再加一些笑料，新鮮的相聲表演形式，令人目不轉睛，除此之外，《台灣霹靂火》的經典劉文聰、《還珠格格》的浪漫糾結對話，到底會怎樣呈現相聲段子呢?男學女、女學男的組合表演，就待進劇場親身體驗、親眼看見。

實力派女演員吳佩凌在《影視控》有精彩演出。(吳佩凌提供)

林明表示，正因為自己和吳佩凌是學戲劇出身的，所以劇團才希望兩人一起用戲劇呈現相聲的感覺，用戲劇包裝相聲，達到「影視控」的感覺。吳佩凌表示，兩人都是戲劇出身又有相聲經驗，在排練時會碰撞出很多火花，擦撞出劇本沒有的東西，有感覺得橋段加一加、刪一刪，變成新元素加入到相聲裡，把相聲創作出台灣的特色，在短短的15至20分鐘內，卸下觀眾心房，引起多次大笑，那就是最大的成就感。

(中時電子報)