德黑蘭騷擾不斷 看懂美伊海上衝突

伊朗軍艦23日騷擾美國勃克級驅逐艦「尼采號」,25日故技重施,再度「騷擾」兩艘美國軍艦時,美軍巡邏艇「暴風號」(USS Squall)隨即以50口徑機關砲3度開火警告。圖為「暴風號」2015年在波斯灣巡邏的資料照。(圖/美國海軍)

美國勃克級驅逐艦「尼采號」(USS Nitze)23日遭4艘伊朗革命衛隊船艦「騷擾」,當時「尼采號」並未回應。不過,伊朗軍艦25日故技重施,再度「騷擾」兩艘美國軍艦時,美軍巡邏艇「暴風號」(USS Squall)隨即以50口徑機關砲3度開火警告。

事實上,這些騷擾不過是伊朗在波斯灣的一連串的「挑釁」舉動之一。CNN指出,從去年12月開始,伊朗便發射火箭砲,出動無人機在美國軍艦上空盤旋,甚至在今年1月拘留10名美國水手。7月時,伊朗船艦逼近紐奧良號(USS New Orleans)兩棲艦,而當時美軍中央司令部(US Central Command)司令沃特爾(Joseph Votel)就在艦上。

這連串事件後的背景,在於美伊雙方恢復外交接觸,引發伊朗強硬派的政治反彈。1979年伊朗得以成功推動伊斯蘭革命(Islamic Revolution),進而推翻美國扶植的國王巴勒維(Mohammad Reza Pahlavi),就是靠強硬派伊斯蘭組織,而美國一直是他們的主要敵人。

無論在選舉下當政的是誰,也不管德黑蘭政府多想與西方協商談判,伊斯蘭精神領袖仍擁有更大的影響力,並繼續堅持與美國對抗的態度。

至於在騷擾主角方面,得從伊朗的海軍說起。伊朗有兩支海軍,一支名為「伊朗伊斯蘭共和國軍隊海軍」(Navy of the Islamic Republic of Iran Army),隸屬伊朗武裝部隊,主要控制大型船艦與潛艇。另一支是「伊斯蘭革命衛隊海軍」(Navy of the Army of the Guardians of the Islamic Revolution),控制的主要是小型攻擊船艦,負責維護伊朗波斯灣沿岸的安全。

它擁有許多反艦巡弋飛彈與水雷,運用的主要是像25日的非對稱打帶跑戰術。

《福布斯》(Forbes)指出,雖然兩支海軍都由伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Khamenei)所控制,但正規海軍聽命於伊朗軍隊,仍有一定的層級架構。相對的,伊朗革命衛隊海軍就不同了,他們可以跳過指揮結構,聽命於哈米尼。

(中時電子報)