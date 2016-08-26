德黑蘭騷擾不斷 看懂美伊海上衝突

伊朗軍艦23日騷擾美國勃克級驅逐艦「尼采號」，25日故技重施，再度「騷擾」兩艘美國軍艦時，美軍巡邏艇「暴風號」（USS Squall）隨即以50口徑機關砲3度開火警告。圖為「暴風號」2015年在波斯灣巡邏的資料照。（圖/美國海軍）

美國勃克級驅逐艦「尼采號」（USS Nitze）23日遭4艘伊朗革命衛隊船艦「騷擾」，當時「尼采號」並未回應。不過，伊朗軍艦25日故技重施，再度「騷擾」兩艘美國軍艦時，美軍巡邏艇「暴風號」（USS Squall）隨即以50口徑機關砲3度開火警告。

事實上，這些騷擾不過是伊朗在波斯灣的一連串的「挑釁」舉動之一。CNN指出，從去年12月開始，伊朗便發射火箭砲，出動無人機在美國軍艦上空盤旋，甚至在今年1月拘留10名美國水手。7月時，伊朗船艦逼近紐奧良號（USS New Orleans）兩棲艦，而當時美軍中央司令部（US Central Command）司令沃特爾（Joseph Votel）就在艦上。

這連串事件後的背景，在於美伊雙方恢復外交接觸，引發伊朗強硬派的政治反彈。1979年伊朗得以成功推動伊斯蘭革命（Islamic Revolution），進而推翻美國扶植的國王巴勒維（Mohammad Reza Pahlavi），就是靠強硬派伊斯蘭組織，而美國一直是他們的主要敵人。

無論在選舉下當政的是誰，也不管德黑蘭政府多想與西方協商談判，伊斯蘭精神領袖仍擁有更大的影響力，並繼續堅持與美國對抗的態度。

至於在騷擾主角方面，得從伊朗的海軍說起。伊朗有兩支海軍，一支名為「伊朗伊斯蘭共和國軍隊海軍」（Navy of the Islamic Republic of Iran Army），隸屬伊朗武裝部隊，主要控制大型船艦與潛艇。另一支是「伊斯蘭革命衛隊海軍」（Navy of the Army of the Guardians of the Islamic Revolution），控制的主要是小型攻擊船艦，負責維護伊朗波斯灣沿岸的安全。

它擁有許多反艦巡弋飛彈與水雷，運用的主要是像25日的非對稱打帶跑戰術。

《福布斯》（Forbes）指出，雖然兩支海軍都由伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Khamenei）所控制，但正規海軍聽命於伊朗軍隊，仍有一定的層級架構。相對的，伊朗革命衛隊海軍就不同了，他們可以跳過指揮結構，聽命於哈米尼。

(中時電子報)