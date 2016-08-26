印尼民眾朝聖持假護照 警方跨國偵辦

印尼警方日前赴菲律賓馬尼拉，與菲律賓警方合作偵辦印尼民眾持菲律賓假護照前往麥加朝聖一案。菲律賓海關扣留177位印尼穆斯林，共有7家旅行社涉案。

聖城麥加一到朝聖季，總會湧入上百萬名穆斯林，眾人千里迢迢而來為的就是完成穆斯林一生至少到麥加朝聖一次的使命。

印尼是全世界穆斯林人口最多的國家，近2.6億人中有逾85%是穆斯林，每年能獲得去麥加的護照配額有限，經常排隊一等就要等10幾年，造成有的人設法從各個管道前往，其中便有不法旅行社偽造護照，以便讓朝聖者能順利前往沙烏地阿拉伯麥加。

印尼警方日前赴菲律賓馬尼拉，與菲國警方合作偵辦印尼民眾持菲律賓假護照前往麥加朝聖一案。菲律賓海關扣留177位印尼穆斯林，共有7家旅行社涉案，並面臨菲國法律制裁。

印尼宗教部新聞發言人沙斐召 （Syafrizal Syofyan）呼籲菲國善待印尼民眾，並透過外交部將這些人安置在印尼駐馬尼拉大使館中。

此外，印尼也曾爆發朝聖醜聞，印尼肅貪委員會在2014年偵辦前宗教事務部長阿里（Suryadharma Ali）涉嫌挪用2012年和2013年的朝覲基金，阿里被列為貪污嫌犯，但他本人否認。1050826

(中央社)