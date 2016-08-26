搭抓寶熱 屏東市五大公園設Wi-Fi熱點

屏東市公所啟用五大公園Wi-Fi熱點，搭上寶可夢熱潮成功吸引民眾目光。（林和生攝）

屏東市公所啟用五大公園Wi-Fi熱點，適逢手遊寶可夢熱潮，可以預見未來公園將有更多人潮。（林和生攝）

屏東市長林亞莼兌現選前承諾，今日於屏東市千禧、復興、廣興、崇蘭、萬年等五大公園啟用Wi-Fi熱點，提供市民便捷的免費上網服務，打造友善智慧城市又邁進一步，且搭上手遊寶可夢熱潮，可以預期未來公園將聚集更多人潮。

林亞莼強調，打造智慧城市一直是重要施政目標，未來將持續建構市中心免費Wi-Fi環境，並結合「i屏東」APP內容，建立屏東市民專線，鼓勵市民隨時反映心聲，一起為城市便捷盡一份心。

搭上目前最夯的手遊寶可夢熱潮，昨日啟用典禮特地請來屏榮高中學生裝扮成皮卡丘，吸引不少民眾目光；林亞莼說，歡迎玩家們來使用免費網路，但也呼籲注意安全，以免造成遺憾，尤其行車期間或在路上行走，千萬不要玩遊戲，要玩就來公園玩，可以玩得開心又安全。

屏市公所指出，目前五大公園Wi-Fi網速穩定，AP無線網路訊號器分布於千禧公園有10處、復興公園6處、廣興公園6處、崇蘭公園3處、萬年公園3處，未來在任何時間、地點，民眾都可以享受即時便利的免費無線上網，建構更友善旅遊服務環境。

工程單位表示，熱點使用只要開啟通訊設備Wi-Fi設定，點選Pingtung Free選項，即會連結到簡訊登入頁面，輸入手機號碼以及簡訊認證碼，即可免費使用。

(中時)