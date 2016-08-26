銀髮劇場開麥拉，萬丹香社長者演活農村故事

萬丹香社村長輩透過社區劇場，演活屬於自己的農村故事。（林和生攝）

萬丹香社村長輩扭動不協調的身體，以劇場方式演活屬於自己的農村故事。（林和生攝）

「透早著出門，天色漸漸光」隨著農村曲一下，開啟此次練習課程，弘道老人福利基金會以「預防」角度出發，透過社區劇場方式帶領萬丹香社村長輩進行肢體展演、敘說生命故事，更透過演出讓家人和民眾看見老人家的故事，促進世代互動。

由14位平均高齡80歲阿嬤們參與演出的故事，眾人帶上斗笠，穿上袖套、雨鞋，彷彿帶著觀眾搭乘時光機，回到過去農村時代，看著長輩們的人生記憶，也讓社區志工隊長李桂花不禁讚嘆，從長輩們口裡說出來的故事或共同記憶，有些自己一輩子都還沒看過。

香社社區是首次投入社區劇場課程，由辣媽媽劇團團長孫華瑛指導，其中，71歲目莉阿嬤霸氣的說，「做雞就要掅，做人就要翻」，意思是當雞要勤於翻土覓食，才能免於挨餓，做人就要努力奮鬥，道出傳統社會婦女的堅強。

83歲阿嬤張選則說，平常生活很簡單，也從想過要怎麼分享，老師說要演戲，總覺得沒什麼好講的，反正日子一天過一天，但是這次演出就是平常在做的代誌，覺得很有趣，演戲的時候大家都笑哈哈，心情也變輕鬆了。

弘道基金會高雄服務處主任陳雅芬表示，長輩一開始聽到要演戲，都會不好意思，但透過專業講師帶領，逐漸能侃侃而談他們的生活、夢想及遺憾，每次上課教室都聽得見宏亮笑聲，顯然透過演出展現的生命力，讓社區劇場逐漸變成一種參與在地生活的創意方式。

(中時)