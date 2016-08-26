新片看板 危城力拚極速秒殺2

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金馬影帝劉青雲主演香港動作片「危城」，迎戰英國動作影星傑森史塔森「極速秒殺2」，國際名導伍迪艾倫自編自導「咖啡愛情」，以及血淋淋呈現超模生死鬥的「霓虹惡魔」。

1.危城（Call of Heroes）是香港動作名導陳木勝與武術設計大師洪金寶聯手打造，由劉青雲、古天樂、彭于晏、袁泉主演，吳京特別演出，背景設定在民國初年軍閥割據時期，講述普城保衛團團長「楊克難」帶領眾人與殺人狂軍閥「曹少璘」開戰的故事。

2.極速秒殺2（Mechanic: Resurrection）由英國動作影星傑森史塔森（Jason Statham）再次演出冷酷殺手「亞瑟畢夏」，續集卡司升級，網羅潔西卡艾芭（Jessica Alba）、湯米李瓊斯（Tommy Lee Jones）和楊紫瓊同台飆戲，描述「亞瑟畢夏」為救出遭綁架的愛人，被迫要跨越全球，完成看似不可能的暗殺行動。

3.咖啡愛情（Cafe Society）是奧斯卡金像獎導演伍迪艾倫（Woody Allen）自編自導，集結克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）、傑西艾森柏格（Jesse Eisenberg）、布蕾克萊芙莉（Blake Lively）演出，描述嚮往好萊塢的「巴比」投靠大製片舅舅，尋夢過程與舅舅祕書「薇妮」墜入愛河，意外陷入不倫3角戀。

4.霓虹惡魔（The Neon Demon）是丹麥名導尼可拉斯溫丁黑芬（Nicolas Winding Refn）打造時尚圈驚悚片，呈現光鮮亮麗的模特兒們，為追求絕美不擇手段的極惡心理，由18歲女星艾兒芬妮（Elle Fanning）主演，好萊塢影星基努李維（Keanu Reeves）客串，不計形象扮演變態的「蘿莉控」旅館老闆。1050826

(中央社)