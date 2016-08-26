台中文學館開館 林佳龍：文學走入生活

以日治時期警察宿舍活化而成的台中文學館，今天正式開館，市長林佳龍今天說，讓文學走入庶民日常生活，成為台中文學發展軌跡的新地標。

位於西區樂群街的台中文學館，原為日治時期的警察宿舍，採獨棟獨院格局，主體建築保存完整，外觀保有日式風情並附設倉庫，反映當時的文官體制和日式官舍建築技術，而且建築主體後方有棵樹高超過18公尺的老榕樹，樹型優美、氣根成瀑，市府於98年登錄為歷史建築，並於99年4月起，配合文化資產活化再利用，設立「台中文學館」。

台中文學館去年4月完成建物外觀修繕並開放文學公園，日前完成全館展示工程，今天正式全面開館，林佳龍、台中市文化局長王志誠、立委黃國書、市議員江肇國及多位台中作家共同揭幕，民謠大師陳明章則現場獻唱「望春風」及「下午的一齣戲」，祝賀台中文化新亮點的誕生。

林佳龍指出，市府對文化十分重視，今年文化預算從10.8億元增加至14.8億元，成長36%，期盼豐富市民的生活與心靈，因此台中文學館在整體設計上存舊立新，展現與台中連結作家的文學創作，並運用文、圖、音、影等多媒體，讓文學不再像是高高在上的神壇，而是融入庶民日常生活的一部分，歡迎市民朋友走進來，享受屬於文化城的生活氛圍。

當初推動設立台中文學館的立委黃國書表示，台中是文學發展興盛的城市，從日治時代前的舊詩社文人活動非常多，而台中文學館從原本的廢墟變身為具有文學深度的場館，實現了許多人對於文學的夢想，同時也是歷史建築再利用的絕佳典範。1050826

(中央社)