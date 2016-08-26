香港首批儲值支付牌照 支付寶微信取頭香

香港金管局公佈首批取得支付牌照的名單，支付寶微信上榜。（圖/中新社）

香港金融管理局昨日宣佈，發放首批儲值支付（SVF）牌照給支付寶、微信支付和八達通等5間公司，同時尚有10多間支付運營商在申請中，自去年11月香港立法會將儲值支付工具列入監管項目後，往後所有的支付公司都必須在港申請登記牌照才能營運。

去年（2015）11月香港立法會通過《支付系統及儲值支付工具條例》，正式將第三方支付系統納入港府監管項目之內，引述《21世紀經濟報導》的文章，首批取得牌照的5間公司包含2間陸資：支付寶、WeChat Pay（微信支付），以及3間港資：香港電訊Tap&G拍住賞、TNG電子錢包以及八達通。港金管局亦對阿里巴巴（支付寶）和騰訊（微信）集團喊話，「雙雄均需在香港註冊成立公司，才可在港進行儲值支付業務，在打擊洗黑錢及保護隱私要求等方面，均需要符合香港法例。」

申請牌照的條件，港府規定這些公司股本需不少於2500萬港元，同時也必須滿足系統和資金管理的要求，申請人也須向金管局提交報告，包含評估風險、防洗錢和用戶安全方面，讓港府能保障用戶的個資與資金安全。此外，支付寶公司也表示，由於人民幣有外匯管制的因素，目前在香港的服務將以港幣為主，尚不支援餘額寶的儲值和轉帳功能。

至於在用戶儲值與交易金額的限制，實體卡片是儲值3000港幣（約台幣1.2萬元）為限，網路儲值則依不同公司的規定而異，支付寶認證用戶單次儲值上限是5000港幣（約台幣2萬元），而總餘額不超過10萬港幣（約台幣40萬元）；而號稱香港用戶最多的TNG電子錢包表示，他們則分為2類用戶，一種是僅需手機認證的普通用戶是限制儲值上限為3000港幣，每年2.5萬港幣（約台幣10萬元）的交易量；一種是需身份和地址認證的高階用戶，單次儲值可達10萬港幣、交易量無上限。

(中時電子報)