西部第一個復礦案 環委建議二階審查

(中央社記者余曉涵台北26日電)環評委員今天決議台灣西半部第一個提出恢復採礦的羅慶仁、羅慶江採礦開發案，建議進入二階環評審查，將於日後環評大會確認進入二階環評。

行政院環境保護署今天召開「羅慶仁等所領臺濟採字第5645號礦業權及羅慶江所領臺濟採字第5647號礦業權申請核定礦業用地環境影響說明書」專案小組（羅慶仁案第3次、羅慶江案第2次）初審會議。

根據開發單位的規劃，2案合計開發礦業用地總面積為46.9089公頃，開發規模羅慶仁申請區為年產量96萬公噸，羅慶江為年產量38萬4000公噸，且所有開採所得的礦石都會以架空索道運輸至衡山鄉水泥廠。

2礦區則會以分區方式開採石灰石，各區一次開採面積在2公頃以下，各礦每年3月每週爆破1次，其餘月份則每日1次，炸藥使用量每次737.1公斤。

會中當地居民的看法兩級，支持方居民認為恢復採礦可以增加當地許多就業機會，讓年輕人回籠。反對民眾則認為恢復採礦對生態及健康的影響太大，應以觀光取代採礦。當地民眾楊先生說，礦場復採的話，會增加很多的就業機會，目前玉山社區中老人街很多，年輕人不是在外工作就是打零工，過去採礦時居民喝的水也都是這樣，現在如果恢復開採，也只是增加就業機會，影響並不大。

當地居民李先生則說，這裡有許多保育類物種，如果恢復採礦，對生態的影響一定很大，開發單位提出的生態旅遊根本不可能發生。李先生舉九份為例，九份過去也是礦場，當地民眾也想念採礦的繁榮，但現在的觀光也發展得很好，也是可以作為參考。

環保團體也持反對開發的立場，地球公民基金會地球公民基金會研究員潘正正表示，台灣水泥生產過剩，長期維持2至3成外銷，2009年還超過5成，根本不該闢新礦場，更別說在聚落不到300公尺處採礦。

潘正正強調，當時環評委員認為台泥、羅慶仁跟羅慶江案要進入二階環評，那現在是台泥撤案且減少開發面積，其他像影響用水環境、取水口、保育類生物等因素都沒有改變，那還是應該要進入二階環評。

環保署副署長詹順貴也說，當時3案併審時已經決議要進入二階環評，開發單位以撤案跟減少開發面積來規避進入二階，已經有濫用權利之嫌。詹順貴強調，他認為這個案子一定要進入二階環評，如果業者堅持，他一定會認真看相關內容，並主張不應予開發。

最後，經過環評委員討論過後認為，此開發案目前資料無法釐清是否有影響重大環境之餘，建議進入二階環評，並提出對基地內地質構造特性、當地居民影響、保育類動物等9大項重點評估項目。1050826

(中央社)