柴山獼猴疑遭毒死 15隻橫死山頭！

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柴山大批獼猴疑遭虐死，農業局人員帶回檢體送驗釐清死因。（柯宗緯翻攝）

柴山大批獼猴疑遭虐死，其中一隻幼猴幸運躲過死劫，送醫治療無礙。（柯宗緯翻攝）

何以如此殘忍！高雄柴山地區獼猴滿山跑，民眾聞之色變，但近來卻有民眾通報，有15隻獼猴疑遭毒死橫死山頭，部分鼻孔流出褐色血跡，農業獲報到場救援，僅救回1隻幼猴送醫無礙，目前已採樣檢體釐清死因，也呼籲全民提供事證緝兇。

農業局科長葉坤松指出，18日至24日之間，接獲民眾通報在龍泉禪寺發現10多隻獼猴，陸續異常死掉，死因相當不單純，目前朝向被餵毒虐殺調查，現場無遺留食物，只能解剖採集胃部、肝臟檢體送往檢驗，結果最快下周三出爐。

葉坤松表示，15隻死亡獼猴經送動物保護處初步解剖疑似中毒，造成凝血不全致死；在救援當中，發現有1隻幼猴尚有生命跡象，送至動物園請獸醫進行診療，目前狀況持續恢復觀察中。

據農業局調查，去年柴山獼猴數量約1700多隻。然而，去年也曾傳出短短3個月間，6隻獼猴疑遭餵食老鼠藥毒死，當時動保團體還呼籲政府單位正視獼猴生存權，未料如今又發生疑遭虐殺事件。

其實，民國78年柴山開放至今，民眾長期不當餵食柴山地區台灣獼猴，造成獼猴不害怕人類，甚至下山向人類索取食物，時常發生搶奪食物情形，導致獼猴與遊客關係緊張。為此，農業局還訂定「高雄市檢舉餵食台灣獼猴獎勵辦法」，檢舉人可獲實收罰鍰金額20%做為檢舉獎金。

(中時)