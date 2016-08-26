未捲食安風暴 福壽董座洪堯昆：關鍵就是「實在」

福壽實業董事長洪堯崑「實在，就是續航力」新書發表，強調不論做什麼，一步就要到位的精神理念。

福壽實業成立至今已96年，歷經三代傳承依然屹立不搖，跨足多領域包括製油、肥料、生物科技、飼料等領域，為年營收超過百億上市公司。

先前爆發嚴重的「食安風暴」造成社會大眾人心惶惶，但福壽實業卻未曾被捲入其中，福壽實業董事長洪堯昆透露，關鍵就在於「實在」2字，凡事都必須腳踏實地，一步一腳印的完成。今天新書發表會中，洪堯昆曾多次提及「實在，才能落實綠色企業的理念」，因為老闆誠信經營，沒有交代員工偷工減料和違法摻混，員工怎麼可能使壞？「實在」的DNA已融入洪家人的血液中。

食材達人徐仲說，食用油第一個要講究的就是安全衛生，其次才是健康與美味，最新鮮的油最好。前農委會農業藥物毒物試驗所所長李國欽表示，福壽是間勇於冒險、嘗試新事物的公司，當他向洪堯昆建議公司永續發展策略，應在集團設置生技產業研發中心，但因為生計研發中心需耗費大筆經費，一般公司都會再三考慮，但洪堯昆卻對他說，「不論做什麼，一步就要到位」，展現的魄力讓他印象深刻。

福壽實業自創立以來已歷經三代傳承，事業版圖愈趨多角化經營，今日新書發表會更以「實在，就是續航力」為名出書，可充分顯示洪堯昆對自家油品的信心。

(中時)