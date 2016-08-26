搶攻背包客 連鎖旅店插旗港都

我要評比

看準背包客住宿市場潛力，全國最大連鎖背包客旅店「承億輕旅」今（26）日宣布插旗高雄，鎖定國內外年輕背包客，入住一晚最低600元，引進共創空間概念，旅人自由定義旅行的意義，還有揪團版、桌遊等，充滿濃厚文創風。

背包客旅遊盛行，高雄市旅遊公會理事長吳盈良觀察，每年7、8月間，背包客來高雄數量成長，其中以港澳地區旅客居多，不少業者轉型接背包客，CP值是背包客最在乎的要素。

承億輕旅從嘉義起家，陸續在花蓮、台南設點，最近更瞄準高雄背包客市場，選在高捷紅、橘線交叉的美麗島站開分館。總經理陳瑄筑指出，客群以18至35歲年輕旅客為主，國內外各半，價格有絕對優勢，開幕至9月14日每晚更下殺450元，還附免費早餐。

承億輕旅訴求旅人間深度旅行體驗交流，陳瑄筑說，背包客可以共同創作私房景點地圖牆標記、益智桌遊、樂器交誼廳與共同廚房。一般青年旅社不提供的衛浴用品，這裡設有「良心商店」販售，旅客可以投錢自取。

國片《六弄咖啡館》先前熱映引發話題，業者也將電影美術場景、道具原汁原味搬入旅店大廳，有不少旅客慕名而來，穿上學生制服，化身劇中主角，重新回溫電影情節。

(中時)