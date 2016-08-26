兒子中風倒下 8旬肝癌婦獨扛家計

高齡80歲的黃奶奶，丈夫年輕時因病過世，兒子幾年前又中風倒下，患有肝癌的她一肩扛起家計並照顧兒子，3年前因體力衰退無力工作，生活陷入困境，開始接受華山基金會服務。

華山基金會今天舉辦「愛老人中秋亮起來」中秋餐會，不僅有資深藝人司馬玉嬌現場獻唱「可愛的玫瑰花」等經典歌曲，黃奶奶也和其他4名奶奶穿上華麗旗袍，上演風華絕代旗袍秀，贏得不少掌聲。

重新穿上華麗旗袍，黃奶奶感嘆「好久沒有打扮得這麼漂亮」，令人鼻酸。

今年高齡80歲的黃奶奶，年輕時為了維持家計，在飯店當公關小姐，後與丈夫相戀並育有一子一女，不料事隔沒多久，丈夫就因病去世，她在飯店從事粗重清潔工作，含辛茹苦將2名年幼子女撫養長大。

黃奶奶說，好不容易盼到孩子大了，兒子卻因中風倒下，女兒婚後也因健康因素無法常常回家，患有肝癌的她一肩扛起家計重擔與照顧兒子的工作，直到3年前實在沒體力繼續工作，生活頓時陷入困境。

華山基金會表示，今年在社會局轉介下，定期到黃奶奶家陪她聊天，發現黃奶奶為了省錢，在家幾乎不開電燈，能省則省，基金會每月也會定期送米糧、罐頭、奶粉等物資，令黃奶奶既感謝又感動。

華山基金會多年服務失能、失智、失依的「三失」長輩，目前已在全台成立369個愛心天使站，服務約2萬1000名長輩，目前台北地區中秋關懷禮募集尚缺7成，盼社會大眾伸出援手，愛心專線（02）2391-9909張小姐。1050826

(中央社)