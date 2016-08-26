幻象戰機將低空飛越棒球場 球迷期待

國防部今天舉行記者會宣布「榮耀九三」軍人節系列活動，其中9月2日有5架幻象戰機將在職棒比賽前，以300公尺高度飛越桃園棒球場，難得一見的場面讓軍事迷、棒球迷都很期待。

9月2日職棒比賽前，海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊、憲兵特勤隊、國防大學合唱團、國防部示範樂隊參與演出，另有特戰官兵展開巨幅國旗。這是今年軍人節系列活動之一，國防部發言人陳中吉表示，活動經過半年籌備。

主場球隊Lamigo桃猿球星詹智堯、王溢正、朱育賢、郭修延，及領隊劉玠廷、浦韋青今天也到國防部出席記者會。球員身上穿的迷彩棒球衣，到時候會穿上場比賽，向國軍致敬。

美國職棒常見戰機飛越球場的畫面，台灣過去戰機「衝場」的只在國家重大慶典看得到，2014年國軍首開先例，在職棒比賽前，派出5架幻象2000戰鬥機，以高度1000英尺（約300公尺）飛越球場。

從觀眾席上看，戰機由遠方的小光點逐漸逼近，加上震耳欲聾的引擎聲，兼具視覺與聽覺震撼。

2014年8月28日5架幻象戰機從新竹空軍基地起飛，採取空中待命航線，準時在比賽開打前的6時30分30秒飛行經過桃園棒球場，7名飛官稍後搭車到球場，在比賽中場接受觀眾英雄式歡呼。

戰鬥機為比賽開場，成為國內運動比賽少見的一幕，參與飛行的空軍中校葉家宏當時說「從空中俯瞰其實球場很小」，要精準算好時間、編隊，不過對於專業飛行員來說，這是簡單任務。

當天是星期五的比賽，在桃園球場有7338名觀眾目睹戰機衝場。國軍特別與民航局協調，桃園國際機場為此暫停10分鐘起降。1050826

(中央社)