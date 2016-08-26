公視董事會組成 鄭麗君盼下屆有員工董事

第六屆公視董事會今天確定組成，文化部長鄭麗君表示，提名人選都是一時之選，對許多沒能通過審查的董事人選感到抱歉，未來仍期許下屆能有公視員工董事。

第六屆公視董事會今天舉行第二次董監事審查會，連同第一次審查選出的董監事，第六屆公視董事會成員包括吳瑪?、邱再興、施振榮、唐美雲、徐仁修、徐瑞希、張玉佩、陳郁秀、陳順孝、蔡崇隆、鄭自隆、邱家宜、舒米恩?魯碧、蔡政良、盧彥芬、羅慧雯、張天立、馮小非共18名董事，胡永芬、劉(啟)群、黃銘輝3名監事。

鄭麗君也在今天審查會議結束後召開記者會表示，兩次的董事候選人名單都是一時之選，對於沒能通過審查的候選人感到抱歉。

她對新任董事會有所期許，也希望這屆董事會能帶領公廣集團更進一步發展，而文化部也希望啟動對於未來公廣集團整體的社會討論，未來如有必要修公視法，文化部也喊願意提出修法計畫。

至於華視日前爆發出帳目有新台幣4000多萬元去向不明，鄭麗君表示，華視已組成調查小組，由第五屆董事會董事童子賢擔任召集人，華視預計在下週將調查報告送至文化部。

鄭麗君認為公視董事會當中應有公視員工代表，可惜在第一次提名當中，公視員工代表並未選上，第二次公視則不再推派，她仍期許下屆能有公視員工董事。1050826

(中央社)