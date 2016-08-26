近46萬失業人口 影響10萬多學童就學權益

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中華民國就業服務協會今天舉辦「認養失業家庭學童」活動，台北市長柯文哲等人應邀出席。協會統計，6月份失業人口達45.9萬人，影響10萬多名學童生計和就學權益。

就業服務協會下午舉行「105年認養失業家庭學童公開認養活動」，柯文哲和希望基金會董事長紀政等人皆出席。柯文哲致詞時說，處在一個沒有生而平等的社會中，只能透過教育和醫療讓民眾感受平等，才讓下一代有翻身機會。

就業服務協會從民國90年開始推動「認養失業家庭學童運動」，今年達第15年，主要幫助因摩擦性失業的弱勢家庭學童，每月新台幣1500元為期6個月，讓學童不用煩惱一學期的營養午餐和學雜費，透過短期津貼保障孩子的平等受教權。

就業服務協會提供統計數據，今年6月統計資料顯示，失業人口達45.9萬人，連帶影響10多萬名學童溫飽和就學權益，經由學校代為申請急需幫助個案約有5000名學童。

在失業學童的心中，除要常常擔心有一餐沒一餐外，不僅在生理發育可能比其他學童來的遲緩外，心理層面也會容易缺乏社會參與、冷漠、消極的惡性循環。

若想了解相關認養細節可上臉書專業「救學運動愛心團」查詢。1050826

(中央社)