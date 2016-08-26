仲裁協會將辦研討會 促提升國際能見度

中華民國仲裁協會與台灣大學法律學院亞洲WTO暨國際衛生法與政策研究中心將共同主辦「2016年臺北國際仲裁暨調解研討會」，期能提升台灣仲裁／調解法學在國際社會的地位與能見度。

中華民國仲裁協會今天發布新聞稿指出，中華民國仲裁協會與台灣大學法律學院亞洲WTO暨國際衛生法與政策研究中心，29日到30日將在台北圓山飯店崑崙廳舉行「2016年臺北國際仲裁暨調解研討會」。

新聞稿指出，今年為第18年兩單位連續共同合作舉辦國際研討會，期望藉由一年一次的活動，探討國際間有關仲裁與調解領域最新的趨勢與重要議題，增進與會人員對該專業領域的瞭解，同時也希望該一國際活動的舉行，能提升台灣仲裁／調解法學在國際社會的地位與能見度。

中華民國仲裁協會非常感謝外交部、經濟部及法務部，對該一國際研討會的支持與協助。

新聞稿指出，今年研討會的規模較以往為大，發表研究報告人數共25人，受邀發表演講的知名學者專家多來自歐美及亞太地區，演講與討論涵蓋的主題有：仲裁與調解的最新發展及其基本議題、投資爭議解決機制、仲裁程序中的語言問題、以及超大型開發計畫對投資或商務仲裁的意涵等。

除此之外，協會也會將新擬國際仲裁規則草案，在圓桌討論會上就教於此次邀請的學者專家，盼能作更完整與合宜的修正，以因應未來延伸國際仲裁服務觸角之所需，並期待最終版本能提供政府修正我國仲裁法的參考。1050826

(中央社)