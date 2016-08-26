失業家庭學童 柯文哲：求學機會被剝奪

台北市長柯文哲今天說，台灣大概有10萬名學童生活在失業家庭，面對經濟和家庭問題，也被剝奪求學機會，人只有死才會平等，因此透過教育和醫療平等，讓下一代有翻身機會。

柯文哲下午出席「認養失業家庭學童公開認養活動」致詞時表示，失業家庭本身有經濟、社會和人際關係問題，台灣大概有10萬名學童在失業家庭長大，孩童跟爸媽一樣也要面對經濟和家庭問題，更被剝奪求學機會。

柯文哲說，日前和被稱為「窮人的銀行家」尤努斯博士會面時提到，人生而平等，這是口號，就他個人經驗，人從來沒有生而平等，只有死才會平等，從當醫生時發現，死的時候，有錢沒錢都長的一樣。

他表示，處在一個沒有生而平等的社會中，政治家只能透過教育和醫療讓民眾感受平等，才讓下一代有翻身機會，台灣在實施健保後，醫療平等有做到90%，但教育平等就沒有做到，從國中升高中的會考成績分布來看就很明顯，造成學童學歷的能力差別，失業家庭應是一種因素。

柯文哲說，台北市把國小、國中到高中相關學科放在網路，讓每個學生都可學習，但無法百分之百掌握，像是失業家庭的學童，但透過民間認養失業學童的活動，讓學童有更多機會學習，這也是社會安全網的一部分，也謝謝民間單位補破洞，更希望透過學習機會的均等，讓社會可以達更公平。1050826

(中央社)