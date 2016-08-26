虛擬實境拍攝 南湖群峰雲海夕霞全紀錄

由策展人王耀邦領軍，攀登中央山脈的「您所未曾見過的台灣」展覽將於9月9日展出，不僅重現南湖群峰的殊麗，且是第一個以VR（虛擬實境）記錄台灣3000公尺以上高地美學的展覽。

由台灣三星支持的「UP TO 3742｜台灣屋脊上」山岳計畫，將於9月9日至19日，在華山1914文化創意產業園區紅磚區西五館展出。

台灣三星表示，此次計畫由策展人王耀邦領軍，號召文字、插畫、音樂、影像等創作領域的意見領袖參與中央山脈北一段縱走，完成台灣首次採用Samsung Galaxy Note 7旗艦手機進行拍攝的山岳紀錄片，更透過全景式Gear 360環景攝影的拍攝手法，全覽台灣屋脊獨有的壯闊與蒼勁，實現第一個以VR記錄與再造台灣3000公尺以上高地生活美學的科技品牌展。

攀登者同時也是參展者包括大家出版社總編輯賴淑玲、Earwax創辦人戴杏芳、空間設計師蔡芳琪，以創作封裝感知，透過創作者的紀錄視角，帶領觀者近窺「您所未曾見過的台灣」。

王耀邦表示，台灣的幅員雖小，但全世界再也找不到第二個有超過 200座3000公尺以上高山的島嶼。獲台灣三星鼎力支持，本次山岳計畫以素有台灣屋脊之稱的中央山脈為目標，取幾乎囊括所有高山地貌的北一段縱走路線，透過旅程中各種創作視角的紀錄，將於展覽現場重現南湖群峰的殊麗，帶領觀者感受斷崖峭壁、松林巨石、雲海夕霞、溪流瀑布及圈谷冰河遺跡之美。1050826

(中央社)