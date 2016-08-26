期間限定！高市住宅補貼倒數

住宅補貼申請夯，民眾大排長龍。（柯宗緯攝）

105年度住宅補貼將在8月31日截止受理！高市都發局表示，高雄市今年全國首創「假日在地收件服務」、「線上申請」、「平日中午不打烊」、「申請書免手寫」、「附件免影印」等創新服務，深獲民眾好評，已受理近萬件申請案。距離受理截止的8月31日還有幾天，市府呼籲民眾把握最後時機提出申請，以免錯失獲得補貼的機會。

今年度高雄市住宅補貼截至105年8月25日止，總共受理多達9,509件申請，其中8,627件為租金補貼，另有697件及185件是購宅及修繕貸款利息補貼。

都發局強調，今年的租金補貼名額有8,856戶，只要符合申請資格，非常有機會獲得12個月，最高每月3200元的補貼，有需求的民眾，想申請動作要快！

為了方便民眾隨時查詢住宅補貼申辦進度，高雄也領先全國首創網路查詢服務。民眾可透過行動裝置連結「高雄住宅補貼網」，輸入收件編號及身分證字號，就能隨時隨地掌握「申請進度」及「租金補貼撥款情形」。

都發局表示，受理截止後將立即展開資料審核，最快年底可核定及發放租金。審核結果除以公文寄發通知外，也會發送手機簡訊給申請人。民眾若有住宅補貼的任何疑問，歡迎撥打服務專線07-3368333轉2649~2651，將有專人詳細的說明。

(中時)