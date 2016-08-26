寒軒高雄商旅8周年 多重超值回饋

寒軒高雄商旅8週年，員工今天大跳熱舞慶祝。（柯宗緯攝）

寒軒高雄商旅8週年，今天切蛋糕慶祝。（柯宗緯攝）

寒軒高雄商旅8週年活動，主打原住民風味餐。（柯宗緯攝）

為了迎接寒軒高雄商旅8週年慶，2016年9月1日至10月31日週年慶發現好事系列活動正式開跑，主打原味十足的原住民風味餐，吸引饕客，另外，發現好事優惠包含有「加價享主菜升等」、「招待88、98、108歲長者天天免費吃到飽」、「消費滿額即可玩優惠轉盤」及「時尚商務客房優惠價NT$1,888」等，多重超值回饋與美食活動，邀請消費者一同分享生日喜悅。

寒軒高雄商旅總經理黃村彰表示，高雄商旅從2008年成立之時，就堅持以五星級飯店服務的品質來經營，建立穩定的客源，成功打下平均九成住房率的亮眼成績，為南臺灣自由行旅客首選的旅店，今年適逢8週年慶，特別舉辦「發現好事」系列活動之外，主打原住民風味餐，希望吸引饕客來嚐鮮，不用到部落，坐擁城市交通之便也能享用到原味十足的料理。

活動一開始由寒軒團隊苦練1個多月，獻上「癡情玫瑰花」的快閃舞開場，展現團隊活力與朝氣，現場更是搭上寶可夢話題，皮卡丘現身來慶生，推出重達12公斤的巨型神奇寶貝蛋，立刻吸引眾人目光，在倒數聲中，由飯店總經理黃村彰率領團隊進行慶生儀式，現場立刻灑落片片櫻花，讓記者們與參加活動的顧客，陷入瘋抓寶的樂趣中，也正式宣告2016年9月1日至10月31日8週年慶系列活動正式起跑。

包含「加價享主菜升等」兩人同行點用品味套餐，每人加價NT$88元，即可升等為NT$590套餐；「88、98、108歲用餐，天天免費吃到飽」，活動期間出示憑身分證件，免費招待價值NT$450+10%品味套餐1客，優惠限本人使用，就是要禮遇長者與高雄商旅同慶。

「消費滿額即可玩優惠轉盤」憑發票金額滿NT$888，即可玩優惠轉盤1次，獎項包含有「肋眼牛排券」、「美饌套餐贈送券」、「品味套餐升等券」、「NT$88餐飲現金抵用券」、「主廚私房點心」等；以及「時尚商務客房優惠價NT$1,888(原價NT$6,600+10%)」專案不含早餐，週六每房加價NT$1,000，連續假期(9/15~9/17,10/8~10/9)恕不適用，每日限量推出。

2016年9月1日至10月31日祭出原住民風味餐，由寒軒高雄商旅李濟華主廚率領團隊，研發多道原民料理，融合中西式料理精髓加以改良創新，烹調出顛覆味蕾新口感的饗宴，包括「勇士的吉娜姆」、「三杯飛魚」、「紅藜與酪梨沙拉」、「活力鹽椒溪蝦」、「原野自然Duluku」、「山上龍鬚菜」、「田野烤南瓜」、「馬告菜圃雞湯」、「小米愛玉子」等，均於自助餐檯享用的到。寒軒高雄商旅服務專線：(07)222-1333。

(中時)