素顏遇粉絲 宋芸樺大方合照

演員宋芸樺今天在西門町擔任日系保養品牌一日店長，分享60秒果保養祕訣，自覺妝前妝後差不多，素顏照樣和粉絲大方合照。

日系保養品牌今天邀請宋芸樺擔任一日店長，宋芸樺表示，出國工作不喜歡帶瓶瓶罐罐，最愛一罐打天下，自己出門最害怕曬黑，一定會防曬，保養注重保濕及毛孔，還自創60秒果凍肌彈潤按摩。

宋芸樺表示，平時素顏走在街上，遇到粉絲要求合照，一開始會害羞，但粉絲大讚依舊很漂亮，她說，「工作都化淡妝，所以素顏差不多。」自覺妝前妝後沒有落差，大方和粉絲合照。

「拍戲熬夜無可避免，人會放假休息但肌膚不放假」，每天都要保養的宋芸樺，曾教導男友幫她按摩，但發現自己來比較快而作罷，也會幫男友敷面膜耍甜蜜，並直呼會幫女友保養、卸妝的男生很加分。

宋芸樺昨天在北京拍攝網路劇，今天回台參加活動，受訪時被問到，近來電視圈蕭條，紛紛轉向網路平台發展，會不會怕受到衝擊，她回應，「做好自己演員的本分，把分內工作做好呈現給觀眾。」

最近正夯的手機遊戲「精靈寶可夢」，宋芸樺透露她也有玩，自曝搭捷運的時候沒人認出她，都在低頭抓寶，讓她十分驚奇，她表示，抓寶是生活上的小樂趣，但也呼籲大家不要邊走邊玩，很危險。1050826

(中央社)