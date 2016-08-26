重大危安演練 馬祖校園逼真上演

連江縣警局今年度重大危安事件演練26日上午在介壽校園舉辦，模擬失業校工持刀及汽油彈闖進校園中，砍傷一名學童並侵入教室，近百位警消演練，出動煙霧彈及震撼彈，場面逼真、過程順暢。

鑑於隨機殺人案及精神病患傷人案頻傳，造成社會不安，為落實重大人為危安事件應變機制及通報作為，警政署通令各縣市加強人為危安事件演練工作；督導列車26日開抵馬祖，縣警局、消防局、衛生局及岸巡大隊等於介壽國中小實施聯合演練；由副局長葉步和主持，主任秘書蔡鴻謀都到場視察。

演練狀況擬定一名患有躁鬱症男子帶著醉意，背著藏有刀械及汽油彈背包進入介壽校園閒晃，因不滿遭開除校工職務，趁暑期輔導期間於走廊上亮出刀械，隨機砍傷一名學生，之後侵入教室，揮舞刀械及汽油彈，要脅班上導師及學生將教室門窗鎖上不准進出，否則殺害大家並引燃汽油彈，隨後歹徒將師生控制在教室後方，一名學生趁機從後門逃離，轉而向學校其他老師報告及向警方通報。

警方通報後動員線上警力及轄內各友軍單位前往協助處理，並裁示成立應變指揮所，由南竿警察所所長擔任現場指揮官。依據情資在教室周邊拉起三道封鎖線，由民防中隊人員監視現場狀況及錄影蒐證，同時由刑警隊指派談判人員與歹徒進行對話，還發動親情攻勢請歹徒父親出面喊話，消防、救護車輛均已趕到現場待命。

不過談判失敗，歹徒引燃汽油彈往窗外丟，消防人員及車輛見狀立即趨前撲滅火勢，避免造成學校火警及更大損失。

指揮官見談判無效，立即下達攻堅指令，由埋伏兩側的攻堅小組以迅雷不及掩耳速度發動攻堅，透過煙霧彈及震撼彈的施放，喝令歹徒棄械投降，但歹徒頑抗持刀攻擊，經對空鳴槍警告後仍不予理會，員警乃朝歹徒左大腿開槍，使歹徒受傷倒地哀嚎，隨後由員警奪下刀械及背包，將歹徒上銬逮捕，並由警方戒護送醫，刑事蒐證人員之後也依作業程序進入教室採證，依法移送地檢署偵辦，並派員聯繫學校及社工人員前往被害學生家庭進行關懷及心理輔導。

演練結束後，警務正李天棟講評時指出，一連串人為危安事件造成社會衝擊，此次演練主要是透過聯防機制，展現執法決心，以優勢警力迅速消弭不法，希望透過此演練作為日後處置準則。也持續呼籲民眾平時要多留意自身周遭環境，如發現可疑人士或不當舉動，立即向警方報案，透過全民合作力量，守護自身安全。1050826

(中央社)