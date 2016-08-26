鐵人能通靈 楊傳廣原住民首位廟公

排灣族鄉長要在鄉內舉辦起源於漢人的道教法會，引起排灣族異議。不過，早在30年前原住民之光楊傳廣已經當起廟公了。

百年前西方的基督教和天主教走入原住民部落，因此原住民部落的宗教信仰以天主教和基督教為主，漢人的道教和佛教，反而比較陌生。不過，在排灣族社會裡，頭目還是以信仰自己的祖先為主。

台東達仁鄉公所為庇佑鄉運和鄉民，將以「道教」形式舉辦「全鄉祈福法會」，邀請各部落代表、頭目、巫師參與，此舉引來鄉民不同看法，有人認為應該以原住民的方式為主。

事實上，原住民社會已經逐漸接受漢人的道教文化。最早，是原住民之光、亞洲鐵人楊傳廣，他在離開運動場後，在台東老家蓋起了「玉璽宮」擔任廟公。

楊傳廣從基督徒搖身變成道家廟宇的廟公和通靈者(乩童)，有一段神蹟。

根據楊傳廣生前自訴，他43歲時就和金母娘娘能通靈，神告訴他要他幫助別人，於是楊傳廣在台東市馬蘭部落「鐵人之家」旁蓋一間「玉璽宮」，讓信徒奉拜，民國91年4月間交棒姪子。

排灣族台東縣議員林琮翰也是認同漢人的道教，積極從事宮廟活動，每年的台東元宵節神明遶境活動，都會參加。

林琮翰說，早期天主教和基督教走進鄉下傳教，因此原住民部落的宗教信仰以天主教和基督教為主流；不過，在市區的年輕原住民則比較接受道教和佛教，許多廟裡的八家將和陣頭成員都以原住民為主。 1052826

(中央社)