大法官再任 府：憲法未限制

司法院長提名人、前大法官、台大法律系教授許宗力。（本報資料照片）

對於台大法律系教授、前大法官許宗力，獲蔡英文總統提名為司法院院長（大法官並為院長）一事，總統府今（26）日表示，憲法限制大法官「連任」，但並未限制大法官「再任」，法律上再任與連任是不同的概念。

按依據民國86年憲法第四次增修條文、89年第五次增修條文，其中第五條規定，「司法院設大法官十五人，並以其中一人為院長，一人為副院長」「司法院大法官任期八年，不分屆次，個別計算，並不得連任，經立法院同意任命之」。

根據聯合報報導，台大法律系教授陳志龍指出，大法官不得連任，是參考德國聯邦憲法法院法第4條第2項的做法，而德國大法官不僅不得「連任」，亦不得回鍋「再任」。因此，若提名曾任大法官之人，回鍋再任大法官，恐有違憲之虞。

按許宗力教授於2003年-2011年曾任司法院大法官，若今年再獲任命為司法院院長（大法官並為院長），未來若未提前辭去院長，兩任合計最長可能擔任16年大法官。

因此，總統府發言人黃重諺今表示，德國聯邦憲法法院法的規定為「法官不得連任，亦不得再被選任」，是明文規定不得再任，而我國憲法限制「連任」，但並未明文限制「再任」。黃重諺也引述前國大代表彭錦鵬的說法，當年修憲時的原意就沒有禁止再任。

黃重諺強調，憲法禁止「連任」的理由是避免產生誘因，讓大法官有討好「現任」執政者、影響審判獨立的問題。但若大法官卸任多年而再獲新任總統提名，則無此疑慮。

(集團連線報導)