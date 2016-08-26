勇闖中台灣2季開播 林佳龍歡迎收看

由台中市新聞局製播的旅遊節目「勇闖中台灣」第2季將開播，台中市長林佳龍今天說，中台灣有山有海，有特色美食，歡迎觀眾收看節目，勇闖中台灣。

由台中市政府新聞局製播的旅遊節目「勇闖中台灣」，去年第1季反應熱烈，今年製播第2季，向國內外旅客介紹中台灣的私房景點，27日將正式開播。

林佳龍表示，中彰投苗區域聯合治理最吸引人的就是觀光，透過節目整合行銷，把中、彰、投、苗等縣市好玩、好吃、美景、美食全部放進在節目中，搭配俊男美女主持群，在全國頻道、網路、MOD、衛星電視等平台播放，豐富的節目內容將可以達到拚觀光的效果。

林佳龍說，中台灣以台中為中心點，交通距離最長1小時就可玩遍中台灣。中台灣有空港、海港，觀光旅遊局積極推動增闢航線、並規劃郵輪碼頭，未來觀光客中進中出更方便，搭配「中台灣好玩卡」，一卡在手搭乘19家客運、22條路線行遍中台灣，以及民間業者的台中英語觀光城APP，相信台灣的觀光旅遊在中台灣整合之下會有新氣象。

「勇闖中台灣」去年第1季播出後，廣受國內外觀眾喜愛，不但有線電視同時段收視率多次擠進前10名，同時段一般類型節目（不含新聞節目）也多次擠進前5名。除國內播出，也安排於網路及國外衛星頻道播放，促進國際旅客前來中台灣旅遊的觀光風潮，104年國際與兩岸旅客數比103年成長11.36%。1050826

(中央社)