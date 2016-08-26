方寸之美國家寶藏 新加坡精彩郵務篇章

世郵展系列報導新加坡面積小，建國歷史只有51年，但郵務系統發達，這裡的多元種族相繼衍生出精彩的郵票篇章，從方寸之美的郵票中，充分展現新加坡文化社會的發展軌跡。

新加坡國會大廈附近的集郵館，展出郵票及有關的郵務用品，訴說新加坡郵務史，也呼應建國發展脈絡。

觀光客和對集郵有興趣的國際旅人，必定到新加坡集郵館打卡，首先映入眼簾的是集郵館大門外的老式紅色郵筒，復古造型永遠是旅人的最愛，到此來場歷史尋跡之旅，絕對滿載而歸，不虛此行。

圖文並茂的簡介中，新加坡向旅人傳遞再清楚不過的訊息，小小的一張郵票就是「通往世界的窗口」，這裡展示新加坡最多元的郵票及郵務相關物件。

新加坡相當重視方寸之美的郵票，每張精心設計的郵票，都蘊含著新加坡的重要紀事、歷史、傳統或遺產。因此，集郵館內的友善導覽環境，透過彩色及互動式展覽，能夠認識並領略新加坡的大小事。

這裡有多元的展覽項目，除了珍稀郵票展區、遺產區，也有固定展覽等，彷彿進入了歷史長河，讓旅人感受新加坡今昔歷史的演變。

最讓旅人驚豔的伴手禮，莫過於位於集郵館一樓的郵務商店，這裡販售著任何想得到的伴手禮，除了最普遍的各種不同造型郵筒外，旅人不妨在集郵館寄出明信片，蓋上極具紀念意義的集郵館章戳，也是到此一遊的最佳鐵證。

新加坡由於是多元種族的國家，各式各樣的郵票精彩多元，不少集郵迷也會到新加坡牛車水一帶的二手郵票攤商挖寶，從陳舊郵票中更能感到那股迷人的文化之旅。1050826

(中央社)