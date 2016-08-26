大法官再任 綠營交公評藍營質疑適法性

民進黨立法院黨團幹事長吳秉叡今天說，大法官再任問題交給社會公評；國民黨立法院黨團副書記長林為洲說，大法官再任有適法性問題，難道台灣法界沒有其他人可找嗎？

媒體報導，總統蔡英文將提名台大法律系教授許宗力、最高法院法官蔡炯燉為司法院正副院長人選，不過遭外界質疑，許宗力曾任大法官，任期已滿，若再提名他恐有違憲之虞。

民進黨立法院黨團幹事長吳秉叡表示，曾任大法官後再任大法官，台大法律系教授顏厥安認為沒有問題，但也有部分民眾認為有疑慮，這個問題就交給社會來公評。

律師出身的民進黨立委蔡易餘說，質疑許宗力回任大法官違憲的人應該把憲法增修條文看好，條文只說不得連任，也就是不得做完一任緊接再做，許宗力目前不是大法官，沒有連任的問題。

至於大法官是否適合再回任，蔡易餘說，許宗力當過大法官，對司法系統是最了解的，回任大法官並且當司法院長是適當、可以接受的。

國民黨立法院黨團副書記長林為洲表示，許宗力過去已任滿大法官，憲法增修條文中的規定是不得連任，許宗力任雖不是連任，而是再任，但這在適法性上是有爭議的，而他也質疑，難道台灣法界真的沒有其他人可以找了嗎？一定要提一個有爭議的，由此也看出民進黨的人才庫，好像很貧乏。

林為洲也說，另一方面，許宗力是親綠的，提名許宗力，好像也是在滿足深綠支持者的胃口，但這不是好現象，大法官、司法院要做司法改革，這是全民的寄託，希望可以提一個讓藍、綠、中間選民更能接受的人，將來在推動司法改革，比較不會必質疑有護航執政團隊的疑慮。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞說，目前全國百姓普遍對司法不信任，蔡總統要提名司法院正副院長，是司法信任度重要指標，提名應該審慎，要記取上次撤回提名的教訓，這次提名更應該審慎符合社會大眾期待。

他說，許宗力不只在回任大法官部分可能被質疑，對廢死表態也是一個問題，雖然人沒有百分之百的，但現在提名司法院正副院長的標準應該提高。1050826

(中央社)