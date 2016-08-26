李紀珠確定出任新光金總經理

台灣金控暨台灣銀行董事長李紀珠確定出任新光金控總經理。（本報資料照片）

台灣金控暨台灣銀行董事長李紀珠確定出任新光金控總經理，成為新光集團逾70年來首位女性總座，李紀珠先前表示其實有多家金控都向她伸出橄欖枝，但她想要選擇最有挑戰性、自己能貢獻最多的地方。

新光金26日下午舉行董事會，會中無異議通過李紀珠的人事案，原本是由新光金控副董許澎兼任金控總經理，現在即免兼，但此人事案仍需金管會同意，同時李紀珠先前也強調會在台灣金作好作滿，其任期是到8月底正式交接。

新光金隨即發稿介紹李紀珠為國立臺灣大學經濟學博士，貨幣金融與總體經濟專家，曾被評選為立法院財經立委第一名。為國內極少數在產、官、學界及民意代表各領域都歷練完整且有傑出表現的專業人士。

曾任政治大學經濟系教授、行政院青輔會主任委員、不分區立法委員、行政院金融監督管理委員會副主委、中華郵政公司董事長、銀行公會理事長、臺灣金控暨臺灣銀行董事長等職，兼具理論、監督及實務的完整歷練。

新光金指出，李紀珠擁有完整多元的金融產業經驗，橫跨銀行、證券暨保險三個領域。「新光金控未來將借重李紀珠博士的金融長才」，延續新光金控的整體策略目標，調整收益結構提升經營效益，發展數位金融開拓藍海事業，落實公司治理創造企業價值，發揮營運綜效為客戶帶來價值成長。

(集團連線報導)