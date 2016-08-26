護樹第一步 中市辦景觀樹木修剪認證考試

為提升第一線樹木修剪人員技能，台中市政府建設局自去年起建立修剪考試認證制度，委託台中市景觀工程商業同業公會自昨、今（26日）兩日舉辦為期2天、4梯次的「景觀樹木修剪認證考試」，並聘請擁有日本資格認定的「樹醫」李碧峰老師，親自指導與示範正確樹木修剪下刀方法與不良枝判斷技術。實際從業人員經考試及格始得發證照並執行修剪作業，以維護修剪品質。

近年發生多起行道樹、景觀樹木修剪、移植不當，導致樹木衰弱死亡、綠化景觀受破壞等問題，建設局雖已於102年著手規畫「台中市政府建設局行道樹修剪作業規範」，對於樹木不良枝修剪判定、下刀作業方式及適當修剪期都有明確且詳盡的規定，但3年執行下來，還是有許多需檢討及修訂之處。

今年起，市府要求承攬廠商除了要有造園技術士證照、園藝技術士或林業、園藝技師外，對於實際從業人員，則需取得修剪認證資格或參加中央或地方主管機關、委託有關機關（構）、法人或民間團體辦理之樹木保護培訓課程，經測驗或評量成績合格者，才可執行樹木修剪作業。

建設局說明，雖然中央主管「森林法」修正案已於去年7月1日發布實施，依森林法第38條之6第2項規定，中央主管機關應建立樹木保護專業人員之培訓、考選及分級認證制度；截至目前為止，相關配套措施包括樹木修剪認證考試都還沒訂出來。

為踏出護樹第一步，並實現對護樹團體的承諾，台中市率先實施「景觀樹木修剪認證考試」，以維護台中市良好景觀及綠色資源，希望承辦綠美化業務人員及第一線從業人員，正確瞭解樹木修剪作業及維護綠色景觀的重要性，營造台中成為對樹木最友善的城市。

(中時)