駐匈牙利代表陶文隆接受匈國媒體專訪

中華民國駐匈牙利代表陶文隆接受匈國著名「全球政經週刊」（HVG）專訪，談台灣民主與兩岸關係等。全文於25日出刊的最新一期雜誌大篇幅刊出。（駐匈牙利代表處提供）中央社 105年8月26日

中華民國駐匈牙利代表陶文隆接受匈國著名「全球政經週刊」（HVG）專訪表示，台灣是民主社會，總統蔡英文依民主原則和選民意願處理兩岸關係。

「全球政經週刊」於25日出刊的最新一期雜誌大篇幅刊出陶文隆專訪報導。

陶文隆指出，蔡英文總統於就職時表示，她是依中華民國憲法選出的總統，因此有責任保衛中華民國的主權和領土，也依此處理和中國大陸的關係。蔡總統並強調，尊重過去兩岸會談求同存異的歷史事實。

陶文隆說，年輕世代不希望台灣在經濟上過於依賴中國大陸，他們也對北京處處在國際場域孤立台灣有相當的挫折感。

陶文隆說，為降低對單一國家的依賴，政府也積極推動新南向政策，同時強調創新。

另針對南海仲裁案，陶文隆說，海牙常設仲裁庭裁決本文以「中國台灣當局」稱呼主權獨立的中華民國，不僅悖於政治現實，且極為不妥。

陶文隆強調，台灣並非聯合國組織成員，也非「聯合國海洋法公約」的簽署國，因此仲裁庭裁決對台灣並無法律約束力。但即便如此，台灣向來自行遵守國際法律，並在此國際規範下為自身行為負責。

陶文隆表示，中華民國政府於1945年二戰結束後，在同盟國的協助下，接收日本侵占的南海諸島並派軍進駐， 恢復管轄。中華民國自1947年開始有效管轄太平島，而中華人民共和國在1949年才成立。且台灣向來主張以和平方式解決爭端，共享資源，為達到此一目標，台灣應被納入多邊爭端解決機制。

就台灣與匈牙利關係，陶文隆指出，兩國關係友好，雙邊貿易應有很大的成長空間，尤其農業交流前景可期。1050826

(中央社)