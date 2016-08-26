塗鴉大賽28日登場 重現街頭放肆時光

「無差別塗鴉亂鬥大賽」28日在高雄登場，全台從事塗鴉的熱血青年將於臨時搭建的迷宮內較勁創作，並穿插行動劇凸顯塗鴉客在街頭遭遇的各種突發狀況，現場還開放民眾下場體驗。

這項比賽28日將在高雄香蕉碼頭登場，有20隊150人報名參賽，參賽隊伍今天陸續抵香蕉碼頭布場，他們為克難就地取材進行創作，有時還得與拾荒老人搶資源回收物而遭人白眼，被人誤會年輕人跟拾荒老人「搶生意」。

這項活動總召輔仁大學心研所二年級學生許文嘉，從小愛畫畫，也學美術，打下深厚美術底蘊，為重拾高中時上街頭塗鴉，與保全及警察大玩「捉迷藏」的放肆時光，因而策畫這項比賽。

他希望街頭塗鴉重回塗鴉人手上，首要做的是打破塗鴉被藝術化的框架，不要淪為「壁畫創作」，讓創作者恣意揮灑。

所以參賽者不僅要將作品完成，更要想方設法應付主辦單位的干擾和揶揄，例如畫到一半，就有「警察」從暗處出現，驅趕或逮捕塗鴉客，「回收阿嬤」則會偷偷摸摸將噴漆偷走，還有「屁孩」會趁參賽者不注意，在參賽者的作品上搞破壞。

許文嘉說，這些角色皆是模擬塗鴉客早期在街上創作時可能遭遇的突發狀況，參賽者可以在不造成人身危險的前提下，盡情耍賤以對抗主辦單位的猛烈攻勢，讓高雄的盛夏多了幾分創意與狂野。

有別於許多僅供民眾參觀的合法塗鴉活動，塗鴉亂鬥大賽現場開放民眾親自體驗，甚至可以報名加入工作人員行列，一同進場參與行動劇演出。

許文嘉希望，打破塗鴉被藝術化後的「崇高美」，讓街頭塗鴉重新找回在街頭的放肆時光，以此向當年開疆闢土的塗鴉前輩致敬。 1050826

(中央社)