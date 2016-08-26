許宗力若掌司法院 黃國昌：看不出有違憲

時代力量執行黨主席黃國昌今天表示，憲法增修條文規定大法官不得連任，但沒有禁止再任，若總統蔡英文提名台大法律系教授許宗力為司法院長，「似乎看不出來有違憲的問題」。

媒體報導，蔡總統將提名台大法律系教授許宗力、最高法院法官蔡炯燉為司法院正副院長人選，不過遭外界質疑，許宗力曾任大法官，任期已滿，若再提名他恐有違憲之虞。

黃國昌下午受訪時表示，憲法增修條文第5條第2項明文規定，大法官是不能連任，但沒有禁止再任，在當初修憲過程中也有討論過；台灣採行的規範方式，與德國聯邦憲法法院同時禁止連任與再任的規範不同。

黃國昌說，過去曾引發爭議的是前大法官楊仁壽，當時台大法律系教授顏厥安曾撰文說，楊仁壽在2006年卸任大法官去當工程會主委，當完工程會主委要再回去當大法官時，原本的大法官空缺並沒有被填滿，才會引發「連任」爭議。

黃國昌表示，總統府目前似乎還沒正式發布咨文，假設是由許宗力出任司法院長，按照憲法增修條文規定或是過去學者討論這個問題時表示的見解也好，「似乎看不出來有違反違憲的問題」。

他說，有些國家的大法官採取終身任命制，如果沒有採取終身任命制，自然就會有任期的限制；當初禁止大法官連任，是擔心大法官在任內所做的解釋，會考慮到自己可不可以連任，因此盼能保持大法官獨立性，才在憲法增修條文中明確禁止連任。1050826

(中央社)