許淑淨金牌返台 英雄式熱烈歡迎

里約奧運中華代表團今天下午凱旋歸國，舉重女子勇奪金牌許淑淨，成為焦點，昇恆昌及雲林鄉親前來機場迎接，場面熱鬧。

巴西里約奧運日前圓滿落幕，中華代表隊勇奪一金二銅佳績，舉重一姐許淑淨獲得女子53公斤級金牌，成為本屆奧運中華隊選手中的最大亮點。

歷經近一個月的訓練及比賽，以許淑淨為首的舉重隊、羽球隊，田徑隊及跆拳道選手們下午飛抵國門，而昇恆昌免稅商店延續7月底為選手送機時的滿腔熱血，在選手抵台第一時間獻上滿滿的感謝與支持，歡迎中華健兒光榮返台。

返台的中華健兒除了金牌許淑淨外，羽球一哥周天成、一姐戴資穎，角力甜姐兒陳玟陵、台灣自行車好手蕭美玉及跆拳道一姐莊佳佳等59名選手及團本部長官貴賓。

歷經20多小時飛行時間，選手臉上掩不住疲備，但卸下比賽壓力，心情顯得輕鬆許多，一下機看到昇恆昌啦啦隊及鄉親的熱情迎接更是感到又驚又喜，回到台灣的興奮之情溢於言表。

昇恆昌免稅商店副總經理潘翠宜說，每次在奧運場上看到台灣選手出賽，總是特別感動，因為有選手們的努力，台灣才能站在國際體壇與世界各國選手較勁，無論得牌與否，每個選手都是台灣人民最可敬的台灣之光。1050826

(中央社)