男遭鈍器攻擊陳屍自宅 犯案友人遭羈押

張姓男子昨天陳屍南投縣埔里鎮自宅，頭部遭鈍器重擊喪命，疑遭收留同住的巫姓友人攻擊，巫嫌今天認罪，檢方聲押獲准。

南投縣警察局埔里分局昨天獲報，埔里鎮九芎路一處三合院民宅發生命案，一名59歲張姓男子遭鈍器重擊腦部，造成顱骨破裂，明顯死亡，陳屍住處客廳長椅，初步研判，死者酒醉躺臥長椅，再遭人持鈍器攻擊，由於現場無打鬥痕跡、門窗未遭破壞，懷疑熟人下手。

張姓死者收留一名62歲的巫姓友人，兩人同住一戶平房、不同房間。檢警發現血腳印分布死者陳屍的客廳，直到巫男房間，滿身酒氣的巫嫌矢口否認，但所穿衣褲卻沾有血跡，鼻梁也有傷口流血，加上死者親友說詞，檢警認為巫嫌涉案重大，帶回偵訊。

案發後第一時間未發現凶器，且巫嫌酒醉、不配合訊問，欠缺證據及犯嫌自白，警方昨天晚間尋獲疑似做案斧頭，巫嫌見狀低頭不語，辦案人員運用偵訊技巧，進行4次訊問，終於突破巫嫌心防，使他坦承犯案。

巫嫌供稱，張男酒後脾氣很差，經常對他辱罵，甚至動手毆打，他因受傷行動不便、要拄枴杖、體型瘦小，只能挨打，積怨已深，前天晚間又遭張男酒後暴力，一氣之下趁張男酒醉熟睡，持斧頭猛砍他額頭，張男雖哀號，但無力抵抗。犯案後清洗斧頭，丟棄附近草叢。

南投地檢署今天依殺人罪嫌，向南投地方法院聲請羈押巫嫌，審理庭傍晚裁定收押。1050826

(中央社)