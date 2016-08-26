為減低少女懷孕祭出機器嬰兒 適得其反

照顧晚上會醒來啼哭、需要哺餵、搖晃與換尿布的機器嬰兒娃娃，本應有嚇阻少女懷孕的效果，但諷刺的是，研究人員發現了適得其反的現象。

「澳洲人報」（The Australian）報導，這項為期10年的研究計畫共有1250多名少女參與，花費150萬美元以上，最後發現，這些娃娃實際上比較可能鼓勵少女懷孕生子。

研究報告執筆人布林克曼（Sally Brinkman）任職於1個兒童健康研究所，她說，這項計畫是將模仿6週大嬰兒行為的娃娃交給這1250多名14到15歲的少女，結果與一般想法相反的是，這項計畫反而助長了青少女懷孕現象。

布林克曼博士說：「最驚人的數字是，接觸這種娃娃的女孩，懷孕的機率是一般少女的1.36倍。」

參與計畫照顧機器嬰兒的少女中有213人懷孕，占總數17%，其中113人墮胎。對照組中有168人懷孕，占11%，有101人墮胎。

這項10年計畫共有1267名西澳省57所學校的少女參與，她們從週五下午到週一早上看顧機器嬰兒。（譯者：中央社廖禹揚）1050826

http://www.theaustralian.com.au/news/nation/digital-baby-dolls-encouraged-teen-pregnancy/news-story/82fd4e197a282daafe119c572ecab604

(中央社)