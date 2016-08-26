大搞權色交易 陸前國家統計局長遭雙開

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中共中央紀律檢查委員會和大陸監察部網站今天公布，中國大陸國家統計局前局長王保安因涉嫌受賄及權色、錢色交易等嚴重違紀行為，遭開除黨籍及公職（雙開）。

據中共中紀委網站，王保安長期搞迷信活動，嚴重違反政治紀律和政治規矩，對抗組織審查，頻繁出入高檔酒店及高消費娛樂場所，大搞權色、錢色交易，嚴重違反政治紀律和政治規矩。

另外，王保安利用職務上的影響在幹部選拔、任用方面為親屬謀取利益；並利用職務上的便利為親屬經營活動謀取利益，收受禮品及禮金；也利用職務上的便利為他人謀取利益並收受財物，涉嫌受賄犯罪。

中共表示，「王保安身為中共高級領導幹部，嚴重違反紀律，經中紀委常委會議審議並報中共中央批准，決定給予王保安開除黨籍處分。

此外，大陸國務院批准，開除王保安公職，收繳違紀所得；所涉嫌犯罪問題、線索及所涉款物移送司法機關依法處理。

王保安52歲，2000年至2007年分別任大陸財政部政策規劃司司長、綜合司司長；2007年至2009年12月任財政部經濟建設司司長；2009年12月任財政部部長助理；2012年2月任財政部副部長；2015年4月出任大陸國家統計局黨組書記、局長。1050826

(中央社)