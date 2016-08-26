勞動部「勞資夥伴關係計畫」 培訓20個種子老師

勞資關係緊張，勞動部為了促進勞資雙方在企業內部建立起日常處理問題的合作模式，避免發生爭議，從2014年開始推動「建構企業內勞資雙贏夥伴關係機制計畫」，就像是勞方與資方間的輔導諮商師，透過經訓練的種子老師，讓勞資雙方學習對話技巧，在企業內部就能化解分歧。

勞動部勞動關係司爭議科科長金士平表示，現在大約有20個種子老師，這計畫可以分作兩階段，每階段6小時，第一階段先指導溝通技術，第二階段在診斷議題後進行溝通，而這項計畫已經邁入第3年，申請的行業別有製造業、印刷業、醫院及電力供應業等行業，溝通的議題以排定特休假、討論變形工時為多，預計今年會有大約20家企業申請。

勞動部勞動關係司副司長陳毓雯解釋，就像是夫妻之間如果有問題需要溝通，也會希望能在內部先解決，不要走上法院離婚，同樣的如果勞資問題能在企業內部，大家好好坐下來談、就能解決，那當然是最好的。

陳毓雯表示，「企業內勞資雙贏夥伴關係機制」是一套移植美國聯邦政府處理美國國內企業內部紛爭的模式，不同於勞資爭議的調解，這機制比較重視「企業自主建構穩定勞資關係機制」及「勞資爭議預防」二項目標，在鼓勵、促進勞資雙方自主解決職場上利益爭執的「意願」及「能力」。

「建構企業內勞資雙贏夥伴關係機制計畫」提供之服務包括兩大主軸，第一為導入訓練，提供企業內勞資間自行解決利益衝突之「意願」訓練，教授個別企業內勞資間利益整合協商及建立共識之「技術」；第二為個案輔導，就勞資雙方現有利益爭執的「議題」或「特定問題」，提供種子老師入廠輔導，以提升勞資雙方衝突解決及共識形成之「能力」。

(中時)