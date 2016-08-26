太冷了！電影院明年低於26度將開罰

經濟部能源局今公布大台北大型營業場所節能聯合抽驗結果，萬豪酒店與美麗華購物中心冷氣遭查只有攝氏22到24度，違反規定，如複檢再不合格，將開罰2萬到10萬元。能源局同時檢測電影院溫度，發現竟低到21到23度，決定把「電影院」也納入管制場所，未來戲院內冷氣開低於26度，亦將開罰，預計明年中上路。

能源局是於本月23、24日在大台北地區百貨、旅館與運輸場站等大型營業場所進行節能聯合抽驗結果，總計進行「冷氣不外洩」、「室內冷氣溫度限值26℃」項目檢查，7家業者中，萬豪酒店遭查只有攝氏22~23度，美麗華購物中心也只有23到24度，都不符合室內冷氣限溫26度規定。能源局表示，若複檢仍不合格，將處2萬到10萬元罰鍰，並按次加倍處罰。

這次聯合抽檢也一併進行電影院冷氣溫度訪測，結果發現影廳冷氣溫度只有攝氏21到23度，遠低於冷氣溫度限值。能源局官員指出，決定把「電影院」也納入新增管制對象，等於指定節能營業場，會從現有20個擴增到21個。

能源局強調，以百貨業者為例，室內冷氣溫度每調高1度(25℃提高至26℃)為例，就可節電14.3萬度、節省電費49.3萬元，效益很高。

(中時)