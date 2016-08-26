詹子賢首度先發 生涯首安也出爐 2016年08月26日 19:25 中時電子報 周鎮宇 小字型 中字型 大字型 點閱124 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 詹子賢今首度先發面對義大，首打席就擊出安打，職棒首安順利開張。（中時資料照 陳怡誠攝） 中信兄弟今年季中選秀第二輪選進的詹子賢，今年首度先發擔任中外野手，面對義大犀牛，首打席就擊出安打，生涯首安正式開張。詹子賢15日正式加盟球隊，在二軍僅出賽2場，就因一軍外野傷兵過多，升上一軍，前2次上場都是板凳出發，累積2打數無安打，今首度先發，面對黃亦志就擊出生涯首安。(中時電子報) 中時電子報運動專頁 關鍵字：詹子賢 點閱124 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 下一則：羅嘉仁現身球場 繼續復健照進度走 上一則：奧運中華隊歸國 戴資穎見母終綻笑顏 相關新聞 王建民沒登板 皇家主場勝雙城 文字 LLB次青少棒勝美國 中華隊4連霸 文字 MLB》轟破沙瑪吉亞無安打 大都會完封巨人 圖片 顧正秋藝術生涯巔峰 為愛急流勇退 文字 漢光演習封阻雪隧預演 消波塊上場 圖片 發表意見(0)