詹子賢首度先發 生涯首安也出爐

詹子賢今首度先發面對義大，首打席就擊出安打，職棒首安順利開張。（中時資料照 陳怡誠攝）

中信兄弟今年季中選秀第二輪選進的詹子賢，今年首度先發擔任中外野手，面對義大犀牛，首打席就擊出安打，生涯首安正式開張。

詹子賢15日正式加盟球隊，在二軍僅出賽2場，就因一軍外野傷兵過多，升上一軍，前2次上場都是板凳出發，累積2打數無安打，今首度先發，面對黃亦志就擊出生涯首安。

(中時電子報)