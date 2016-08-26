親綠智庫民調 被批基礎點不同

台灣智庫昨天公佈總統蔡英文就職百天民調，蔡英文惟一「勝」，只有2012年連任百天的前總統馬英九，被問到為何不用馬英九第一任的百天民調，顯然民調基礎點不同？民調中心主任周永鴻解釋，2008年時沒錢做（民調）。

時代力量立委徐永明表示，蔡英文總統清廉度有66%，但必須警惕的是，這是執政的最後防線。

對於媒體詢問，通常總統剛當選第一任時，民調通常都會比連任那一屆還高，基於公平性，為何不用第一屆的蔡英文總統對第一屆的馬英九總統？時代力量立委徐永明說，「當時確實沒做，我同意，這樣比較比較不適合」，但連任也是一個高峰，而從蔡總統及林全的不滿意度也可以看到藍軍歸營，表現在不滿意這部分。

昨天公佈的民調中，蔡英文民調相較上個月，全都下滑，唯有首任的蔡英文「完勝」連任時的馬英九。66.0%民眾認為蔡英文是一個清廉的總統，清廉度獲得最高分的平均6.9分，相較馬英九2012年、2013年、2014年共平均4.64分，蔡英文的得分都是遠遠超過，其中給蔡英文10分滿分的民眾有兩成以上。

此外，53.6%的民眾覺得蔡英文了解人民需求，民意度獲得平均5.7分，對比馬英九2012年、2013年、2014年共平均2.78分，皆高出不少；57.9%民眾覺得蔡英文值得信任，信任度平均5.9分，對比馬英九2014年平均3.16分，亦高上不少。

表現/能力/政績指標中，58.5%民眾覺得蔡英文是個溝通能力好的總統，溝通力平均5.9分；44.6%民眾覺得蔡英文是個會用人的總統，24.3%認為普通，26.5%認為不會用人。用人力平均5.3分，相較馬英九2012年、2013年、2014年平均共2.77分，依然算表現不錯。

(中時)