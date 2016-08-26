台觀光推廣團前進泗水 盡現台灣之美

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交通部觀光局暨台灣觀光協會25至28日在泗水辦理「2016年印尼地區觀光推廣活動」，推廣台灣美食、美景給當地民眾，獲得熱烈迴響。

觀光局駐吉隆坡辦事處主任曹逸書協同台灣觀光協會團長陳昭德率團辦理這次展銷活動，成員包括台北市及新北市政府觀光旅遊局官員、中華及長榮航空、12間旅行社、10家飯店及旅行業者代表共57人前來泗水參展。

駐泗水辦事處處長蕭勝中25日晚間出席台灣觀光推廣會，並於26日參加台灣旅遊產品展銷會。蕭勝中致辭表示，本次推廣團前來泗水展銷台灣旅遊產業，不僅能將台灣美食、美景等觀光特色介紹給當地民眾，也能提升泗水地區旅行業者推展「Time for Taiwan」套裝旅遊的意願。

他指出，推廣團此時來訪泗水，表示台灣重視印尼東爪哇的市場，彰顯中華民國政府推動新南向政策，也能增進台印尼雙向交流的實質關係，希望泗水當地業者善用良機，加強與台灣業者合作。

蕭勝中表示，台灣不論在政府及民間，都積極形塑友善穆斯林旅遊環境，歡迎印尼友人到訪。包括持續放寬印尼籍人士申請赴台簽證措施，盼提升全球最大穆斯林國家印尼的民眾赴台意願。

台灣推廣團也在展場行銷各種套裝產品，並提供各項小吃美食試吃，包括紅豆牛奶冰、蔥油餅、鳳梨酥等，一系列行銷活動別具特色，買氣熱鬧強強滾。1050826

(中央社)