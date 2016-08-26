澎湖殺人棄屍案 西嶼鄉長兒判18年半

發生在去年12月殺害林世立棄屍的劉宸瑞（原名劉全利）和洪進郎2人，澎湖地方法院審判長陳炫谷今天依共同殺人和遺棄屍體罪等，2人依法都應執行18年6個月有期徒刑。

劉宸瑞是西嶼鄉長的兒子，也是國中教師。

澎湖地院審判長陳炫谷在判決主文指出，被告劉宸瑞（原名劉全利）與洪進郎2人，因沾染賭博等惡習，對外積欠大筆債務，因被害人林世立催債孔急和收取高利貸，去年8月向警局檢舉林涉犯重利罪未果。

劉、洪2人基於共同殺人和遺棄屍體之犯意聯絡，104年12月9日和14日商討殺害林計畫，14日當天中午，劉駕車載洪至內垵國小下車，再轉赴載林世立，再一起載洪至東昌營區，三人發生口角，林欲逃離，洪持樹棍猛打和踩踏林，劉未制止，導致窒息死亡，並聯手林推滾至西嶼西堡壘瞭望台之山溝後離去。

洪進郎在行兇後當天下午騎車前往現清洗血跡，並再與劉宸瑞會合，劉交付5萬元支票和21萬元客票，交給洪與另一陳姓債權人。

劉、洪2位在押被告今天並未到場聆聽宣判，不過被害人林世立的家屬有到場聆聽，對於判決結果未表意見後離去。

另外，劉、洪2人的手機等依法沒入，至於附帶民事賠償，劉男部分已與被害人達成和解，洪男部分分別被林姓被害人家屬請求320萬和180萬元賠償。1050826

(中央社)