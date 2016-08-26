寶可夢當紅 北市中山國中新生輔導也要尋「寶」 2016年08月26日 20:03 中時 張潼 小字型 中字型 大字型 點閱31 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 台北市中山國中今舉辦新生始業輔導，校長周婉玲（左四）和「尋寶」完的新生合影留念。（中山國中提供） 寶可夢遊戲當紅，台北市中山國中今辦新生始業輔導，校方結合遊戲，以「中山尋寶GO」為主題，結合校服、運動服式樣以及2017世大運比賽項目，製作出16種「中山娃娃」貼紙，新生需在校園內一邊巡禮，一邊回答各處室設計的題目，才能收集貼紙。校長周婉玲說，各班收集到中山娃娃貼紙後，再將貼紙貼在板子上，日後可作為教室情境佈置素材。另外，學校還安排了社團介紹，各式社團迎新活動十分熱鬧。(中時) 關鍵字：寶可夢、北市、中山國中、新生輔導 點閱31 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 下一則：西部復礦首例暫緩 環委建議進二階 上一則：隱藏版海灘度假地圖 航空官網推套票優惠 相關新聞 最神秘寶可夢 誕生純屬意外卻成傳說！ 圖片 全台瘋玩寶可夢 時代雜誌：猶如世界末日景象 圖片 寶可夢神人用24小時狂升30級！不作弊密技曝光 圖片 抓寶也能矯正側彎！網笑：玩寶可夢又多個理由 影音 Yahoo奇摩推「寶可夢圖鑑」搜尋快現功能 圖片 發表意見(0)