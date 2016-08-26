寶可夢當紅 北市中山國中新生輔導也要尋「寶」

台北市中山國中今舉辦新生始業輔導，校長周婉玲（左四）和「尋寶」完的新生合影留念。（中山國中提供）

寶可夢遊戲當紅，台北市中山國中今辦新生始業輔導，校方結合遊戲，以「中山尋寶GO」為主題，結合校服、運動服式樣以及2017世大運比賽項目，製作出16種「中山娃娃」貼紙，新生需在校園內一邊巡禮，一邊回答各處室設計的題目，才能收集貼紙。

校長周婉玲說，各班收集到中山娃娃貼紙後，再將貼紙貼在板子上，日後可作為教室情境佈置素材。另外，學校還安排了社團介紹，各式社團迎新活動十分熱鬧。

(中時)