西部復礦首例暫緩　環委建議進二階

反對民眾(綠衣)於環評現場中指責開發方數據有誤，簡報偏離事實。（洪安怡）

環保署今日下午進行羅慶仁、羅慶江採礦開發案環評審查，由於該案是西部復礦第一例，格外引起關注，今日吸引20位民眾登記發言，環保署副署長詹順貴更批評該案權力濫用，必須送二階，最後環評委員建議該案進入二階環評審查。

環保署今日召開「羅慶仁（代表人）等所領臺濟採字第5645號礦業權及羅慶江所領臺濟採字第5647號礦業權申請核定礦業用地環境影響說明書」專案小組初審會議，2案合計開發礦業用地總面積為46.9089公頃，開發規模羅慶仁申請區為年產量96萬公噸，羅慶江為年產量38萬4000公噸。

會中不少當地民眾參與發言，贊成的民眾意見多半認為，當地居民人口嚴重老齡化，希望復礦後，能替當地增加就業機會，吸引年輕人返鄉就業，恢復當年採礦榮景，更有民眾提出，當地礦產品質優良，「不採真的很可惜」，新竹縣政府和關西鎮公所也發言表達贊同。

但反對的民眾指出，兩年前調查居民意見，高達89%不同意採礦，金山里居民多持反對意見，但業者卻說只有3%不同意，報告紀錄明顯與事實有出入，也有民眾認為，一旦恢復採礦，對生態的影響一定很大，開發單位提出的生態旅遊根本不可能發生。

環保署副署長詹順貴表示，當初3案併審時，已決議要進入二階環評，開發單位以撤案跟減少開發面積來規避進入二階，一旦容忍這種狀況，環評制度會毀於一旦，「這個案子已經到達權力濫用的地步，這樣的案子，就是要進入二階才有昭公信」，詹順貴更直言，該案如果不進入二階，就會主張此案不應開發。

不少環團如地球公民基金會、蠻野心足生態協會等都到場表達反對立場，最後，環評委員認為，此開發案目前資料無法釐清是否有影響重大環境之餘，建議進入二階環評，並提出對基地內地質構造特性、當地居民影響、保育類動物等9大項重點評估項目。

(中時)