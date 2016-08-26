竹崎鄉長王焜弘涉買凶殺警 表弟翻供被法官打臉

(20:33更新內文) 懷疑妻外遇，竹崎鄉長王焜弘涉嫌買凶殺害警員林進忠，王的表弟黃俊源26日出庭指出，交付槍手劉瑞堂的200萬元，是自己瞞著王，甘願替他償還，會這麼做全是因為親情、恩情，但黃的供詞前後矛盾、不合理，多次被法官打臉。

檢警調查，今年1月30日凌晨，林進忠被殺害後約2小時，劉瑞堂約黃俊源在中埔交流道下碰面，下午又與劉在台南永康見面；黃供稱凌晨只是出來聊天，劉請黃向王轉達，之前在台中圍事的300萬元還沒給，下午碰面時，得知黃還沒轉達，劉不爽，「再不給錢就要找王輸贏」，並約黃2月27日澄清湖碰面。

1月30日下午，黃從台南永康回嘉義，黃說車會漏油，請友人到竹崎鄉公所接他，因為去上廁所，遲到10分鐘，然而法官說友人證詞指出，至少等了1至2小時，又為何黃事隔1周才把劉在要錢的事告訴王？黃推託在忙、沒找到人，轉達後，王2次都說「那是個瘋子，不要理他」。

黃自述，「與劉算熟，劉好相處，不會騙人，說到做到，不會凹人，也不會給人凹」，擔心王出事，所以瞞著王自掏200萬元，近幾年包工程、做土方賺的錢，大部分藏存在自家倉庫，家中約還有100多萬元現金，當時警方只搜索房間才沒找到。

黃否認受王指使，也不知劉殺了人，願意幫他還錢是因王對家人很照顧、出資或牽線讓自己做生意；檢警調查，劉行凶前5分鐘，王有打給黃，黃不久就抵達王家，案發後，黃與劉有通聯紀錄，絕非黃說的「巧合」。

黃對於自作主張給錢，將王牽扯進殺人案，感到很後悔。法官指出7年前，參選竹崎鄉長的溫良恭被人潑酸，矛頭指向王焜弘教唆，黃也是擅自支付對方400萬元，今昔說詞對照起來相當雷同，揶揄黃「當年差點害到王，難道有了1次經驗還沒學乖？」

法官也說，既然黃認為劉為人好相處，為何幫他尋租屋處是找偏僻的鐵皮屋，明顯是逃亡、藏匿人犯所用，平時做為倉庫，沒冷氣、夏天熱得要死，真不夠朋友；再者，王焜弘經濟能力與處事能力難道會輸給黃？根本沒道理隱瞞。

(中時)