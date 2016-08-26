新北「剪綵王」第10集 捷安特老董演路人

新北市長朱立倫在臉書分享「剪綵王10」的影片。（翻攝朱立倫臉書）

「新北市剪綵王10」宣傳介紹騎YouBike的好處，捷安特董事長劉金標（右一）特別尬一角飾演路人「標哥」。（孟祥傑翻攝）

「新北市剪綵王10」宣傳介紹騎YouBike的好處，消防猛男林志達也客串演出，秀出結實胸肌。（孟祥傑翻攝）

「新北市剪綵王10」宣傳介紹騎YouBike的好處，「警界梁詠琪」女警黃衣淳也客串演出，甜美臉蛋吸睛。（孟祥傑翻攝）

新北市長朱立倫今天（26日）在臉書上傳「剪綵王10」，宣傳介紹騎YouBike的好處，捷安特董事長劉金標也特別尬一角飾演路人「標哥」，分享他騎自行車的人生哲學說：「騎自行車能留下人生美景，和這塊土地融合。」

「剪綵王10」除劉金標外，片中演員全由市府同仁擔綱演出，男女主角為市府副發言人葉元之、黃詩婷，還找來「消防猛男」消防局公關科員林志達、「警界梁詠琪」新北市警保安大隊女警黃衣淳客串。

影片介紹，新北市借YouBike前30分鐘免費、有全國最多的303個站、全國最長的439公里自行車道，以及在新北市騎YouBike有省錢、運動、約會、方便及留下人生美景等5大好處。

劉金標在影響片中建議，騎車前要先檢查胎壓，並將座墊調整到符合自己腿的長度，騎起來才不會；他特別分享他騎自行車的人生哲學說：「開車子太快，走路又太慢，騎自行車能留下人生的美景，和這塊土地融合。」

警花黃衣淳在影片最後，直接以真實的女警身分登場，攔下在人行道騎車的葉元之，宣導要有「人車共道」標誌的人行道才能騎車，由於臉蛋甜美、表情可愛，有網友留言說：「我想被逮捕了！」

(中時)